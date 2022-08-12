Соцвиплати, мова та в’їзд з тваринами: які правила діють для українців у Естонії

Українцям, які рятуються від війни, в'їзд до Естонії дозволено за будь-якими документами, Covid-обмеження знято.

Про це повідомляє канал Naym, де збирають інформацію стосовно перебування громадян України у Європі.

Наші співгромадяни можуть отримати в Естонії статус тимчасового захисту в Департаменті поліції та прикордонної охорони. Такий статус забезпечує українців видом на проживання на рік. Після його набуття біженці отримують такі ж права, як місцеві жителі. Зокрема, право на здобуття освіти, право працювати та таким чином отримати медичне страхування.

Статус тимчасового захисту не є обов'язковим. Усі громадяни України мають право перебування в країні і без нього.

Біженці можут в'їхати в країну з домашніми тваринами за спрощеними правилами. Та за першої нагоди про це треба повідомити Сільськогосподарський та продовольчий департамент (PTA). Для цього слід заповнити бланк повідомлення та надіслати його на пошту [email protected] За цим можуть допомогти впоратися представники місцевих самоврядувань, прикордонних пунктів, готелів, центрів біженців.

Ті, хто отримав тимчасовий захист, мають право на прожиткову та іншу соціальну допомогу, а також на сімейні допомоги. Якщо у біженця є місце проживання, за яке йому не потрібно платити, він може отримувати допомогу на купівлю продуктів харчування та предметів першої необхідності. Якщо людина або сім'я має житло, витрати на яке він компенсує самостійно, є можливість клопотати також про отримання прожиткової допомоги на часткову компенсацію витрат на житло.

Отримати консультацію та подати клопотання щодо отримання прожиткової допомоги можна після отримання тимчасового захисту у Центрі зустрічі біженців.

Повідомляється, що українці можуть дістатися до Естонії, зокрема, з Польщі — з Варшави ходять регулярними маршрути, зокрема, Flixbus, Ecolines, LuxExpress (ціни 40−70 євро).

Також зазначається, що Multikey Online School (https://posts.naym.me/3vQtDK3) проводиться безкоштовний онлайн-курс вивчення естонської мови за підтримки міста Таллінна. Особи, які отримали тимчасовий захист, зобов'язані пройти програму адаптації у межах вивчення мови рівень A1.

Нагадаємо, що Естонська рада у справах біженців та Запорізький благодійний фонд «Єдність за майбутнє» почали запроваджувати програму надання багатоцільової матеріальної допомоги для підтримки українців, які постраждали від війни. Сума допомоги складає 2220 грн на одну особу на один або три місяці.

Фото з Вікіпедії

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