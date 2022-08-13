Не можна перетворювати Європу на супермаркет: Зеленський про візові обмеження для громадян росії

Після всього, що росія зробила в Україні, ставлення до неї може бути лише як до країни-терориста.

З цієї точки зору слід визначатися і з ставленням до росіян, заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумками 170-го дня війни.

При цьому він підкреслив, що має бути гарантія, що «російські вбивці та посібники державного терору не користуватимуться шенгеном» і що Європа не перетвориться «на супермаркет, в якому неважливо, хто заходить — головне, щоб людина просто розплатилася за товари».

Глава держави висловив подяку Чехії, країнам Балтії та іншим державам, які порушили питання про візові обмеження для громадян рф.

«Звичайно, ми всі розуміємо: є люди, які дійсно потребують захисту, яких переслідують у росії, навіть можуть убити, а значить, вони мають отримати допомогу цивілізованого світу. Це відомі юридичні механізми — через біженство, через прохання про притулок, через інші можливості допомогти і підтримати. Але це для тих, хто бореться, для тих, кого переслідують. І це не повинно стосуватися відпочинку громадян росії в Європі, туризму, розваг, ділових справ. Працювати на державу-терориста не можна», — сказав Зеленський.

Нагадаємо, що Сейм Латвії прийняв 11 серпня заяву про визнання агресивних дій росії проти мирного населення України тероризмом, а росії — державою, що підтримує тероризм. У свою чергу Естонія з 18 серпня перестане впускати в країну громадян росії, яким раніше сама видала шенгенські візи.

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