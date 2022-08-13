Рекордсмен Мессі вперше за 17 років не претендує на «Золотий м'яч»: відомо, хто фаворит

Авторитетне видання France Football оголосило список із 30 футболістів, які претендують на нагороду «Золотий м'яч», яку вручають найкращому гравцю світу за підсумками сезону (раніше було за підсумками календарного року). Серед номінантів вперше з 2005 року не знайшлося місця чинному (і семиразовому!) володарю призу, форварду «ПСЖ» та збірній Аргентини Ліонелю Мессі.

Коментуючи вибір колег, провідне спортивне видання Франції L'Equipe називає це «подією», а серед причин такого рішення зазначає, що перший сезон Лео в Парижі вийшов невиразним. У 35-річного аргентинця була погана форма, напруженість у роботі з головним тренером Маурісіо Почеттіно, лише шість голів у Лізі 1 і виліт від «Реала» в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Втім, навіть при цьому рішення France Football не є очевидним. «Список без Мессі трохи схожий на літо без „Тур де Франс“ — це дуже дивно», — резюмує L'Equipe.

Водночас у чільній тридцятці 18-й раз поспіль опинився один із лідерів «Манчестер Юнайтед» та збірної Португалії Кріштіану Роналду, який володів «Золотим м'ячем» п'ять разів. На користь зірки говорить те, що у сезоні-2021/2022 знаменитий футболіст став найкращим бомбардиром в історії національної збірної Португалії, забив шість голів у груповому етапі Ліги чемпіонів та допоміг «Манчестер Юнайтед» вийти до плей-оф, а також завершив сезон із 32 м'ячами у 49 іграх.

Повністю список претендентів на «Золотий м'яч» виглядає так:

воротарі — Тібо Куртуа («Реал», збірна Бельгії), Мік Меньян («Мілан», збірна Франції);

захисники — Трент Александер-Арнольд («Ліверпуль», збірна Англії), Жоау Канселу («Манчестер Сіті», збірна Португалії), Антоніо Рюдігер («Челсі» / «Реал», збірна Німеччини), Вірджил ван Дейк («Ліверпуль», збірна Нідерландів):

півзахисники — Йозуа Кімміх («Баварія», збірна Німеччини), Крістофер Нкунку («Лейпциг», збірна Франції), Бернарду Сілва («Манчестер Сіті», збірна Португалії), Каземіро («Реал», збірна Бразилії), Кевін де Брюйне («Манчестер Сіті», збірна Бельгії), Фабіньо («Ліверпуль», збірна Бразилії), Філіп Фоден («Манчестер Сіті», збірна Англії), Ріяд Марез («Манчестер Сіті», збірна Алжиру), Лука Модрич («Реал», збірна Хорватії);

нападаючі — Рафаел Леау («Мілан», збірна Португалії), Мохамед Салах («Ліверпуль», збірна Єгипту), Луїс Діас («Ліверпуль», збірна Колумбії), Вінісіус Жуніор («Реал», збірна Бразилії), Роберт Левандовські («Баварія» / «Барселона», збірна Польщі), Карім Бензема («Реал», збірна Франції), Кріштіану Роналду («Манчестер Юнайтед», збірна Португалії), Ерлінг Холанд («Боруссія» Д. / «Манчестер Сіті», збірна Норвегії), Себастьєн Аллер («Боруссія» Д., збірна Кот-д'Івуару), Харрі Кейн («Тоттенхем», збірна Англії), Садіо Мане («Ліверпуль» / «Баварія», збірна Сенегалу), Кіліан Мбаппе («ПСЖ», збірна Франції), Дарвін Нуньєс («Бенфіка» / «Ліверпуль», збірна Уругваю), Сон Хин Мін («Тоттенхем», збірна Південної Кореї), Душан Влахович («Фіорентина» / «Ювентус», збірна Сербії).

Найбільш ймовірним переможцем референдуму з визначення володаря нагороди вболівальники та фахівці називають нападаника «Реала» та збірної Франції Каріма Бензема, який минулого сезону виграв із Королівським клубом чемпіонат Іспанії та Лігу чемпіонів, а також став найкращим бомбардиром обох турнірів (27 м'ячів у ла лізі та 15 точних ударів у єврокубках). Крім того, у футболці збірної Франції форвард став переможцем Ліги націй. Зазначимо, що останнім французом, якому дісталася престижна нагорода, був 1998 року Зінедін Зідан.

Нагадаємо, що в попередні роки «Золотим м'ячем» тричі володіли українські футболісти: 1975-го — Олег Блохін, 1986-го — Ігор Бєланов та 2004-го — Андрій Шевченко.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ліонель Мессі у тісній компанії відзначив 35-річчя на Ібіці.

Фото Twitter France Football

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