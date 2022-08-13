Рашисти обстріляли три райони Харкова: пошкоджено багатоповерхівки та комунікації (відео)
Ніч на суботу 13 серпня, пройшла під обстрілами не лише на Дніпропетровщині, а й у Харкові, до якого також прилетіли ворожі снаряди. Пошкоджено об'єкти у центрі, Немишлянському та Слобідському районах, повідомив мер міста Ігор Терехов.
За його інформацією, постраждав коледж, пошкоджено комунікації критичної інфраструктури, у кількох житлових будинках вилетіли шибки, уламками посічено кілька тролейбусів.
На щастя, постраждалих та загиблих внаслідок нічного обстрілу немає.
Нагадаємо, 20 липня під час обстрілу Харкова на зупинці громадського транспорту загинули 13-річний підліток та подружня пара, а наступного дня, коли рашисти знову вдарили за місцем скупчення людей, одна людина загинула, а 17 отримали поранення.844
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