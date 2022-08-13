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Події

Рашисти обстріляли три райони Харкова: пошкоджено багатоповерхівки та комунікації (відео)

10:05 13 серпня 2022
Нічний обстріл Харкова

Ніч на суботу 13 серпня, пройшла під обстрілами не лише на Дніпропетровщині, а й у Харкові, до якого також прилетіли ворожі снаряди. Пошкоджено об'єкти у центрі, Немишлянському та Слобідському районах, повідомив мер міста Ігор Терехов.

За його інформацією, постраждав коледж, пошкоджено комунікації критичної інфраструктури, у кількох житлових будинках вилетіли шибки, уламками посічено кілька тролейбусів.


У постраждалого коледжу

На щастя, постраждалих та загиблих внаслідок нічного обстрілу немає.

Нагадаємо, 20 липня під час обстрілу Харкова на зупинці громадського транспорту загинули 13-річний підліток та подружня пара, а наступного дня, коли рашисти знову вдарили за місцем скупчення людей, одна людина загинула, а 17 отримали поранення.

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Рашисти обстріляли три райони Харкова: пошкоджено багатоповерхівки та комунікації (відео)

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