Ворог намагається прорватися до Лисичанського НПЗ, але «отримав по зубах» від ЗСУ на низці інших напрямків, — Генштаб

З початком 171-ї доби героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню ворог зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької і Миколаївської областей, створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі. Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Зокрема, на Харківському напрямку триває вогневе ураження позицій ЗСУ, а також цивільних об'єктів із танків, ствольної та реактивної артилерії.

На Слов’янському напрямку ворожі обстріли зафіксовано неподалік Долини, Бражківки, Норцівки, Дібрівного, Мазанівки та Богородичного. Авіація агресора знову діяла біля Залимана. Агресори спробували прорватися і по землі, але невдало й відступили у напрямку Верхньокам'янського.

У той же час в Інституті вивчення війни вважають, що ЗСУ вдалося відбити частину атак ворога на схід від Сіверська, на північний і південний схід від Бахмута, а також на північний і південний захід від Донецька.

На Краматорському напрямку обтрілам зі ствольної та реактивної артилерії було піддано райони Краматорська, Верхньокам’янського та Григорівки. Ворог зосередився на просуванні в напрямках Лисичанський НПЗ — Івано-Дар'ївка та Миколаївка — Виїмка. На напрямку Спірне — Івано-Дар'ївка бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку артилерія і танки ворога вражали райони Часового Яру, Берестового, Бахмута, Бахмутського, Переїзного, Соледара. Противник вів штурмові дії в напрямках Покровське — Бахмут, Відродження — Вершина, Вуглегірська ТЕС — Зайцеве, успіху не мав, відійшов.

На Авдіївському напрямку окупанти вели наступальні бої в напрямках Новоселівка Друга — Красногорівка та Спартак — Авдіївка, успіху не мали та відкинуті назад. На напрямках Донецьк — Піски та Новоселівка — Олександропіль бойові дії тривають. У напрямку Сторожове — Новосілка наші воїни успішно зупинили ворожий наступ та відкинули окупантів назад.

Крім того, ворог продовжує посилено обстрілювати українські позиції та населені пункти у Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій областях. Напруженою залишається ситуація на ЗАЕС, яку зайняли російські війська. Повідомляється, що її могли мінувати бойовики із ПВК «Вагнер».

А днями українські військові завдали удару та вивели з ладу останній міст, яким окупанти переправляли озброєння та боєприпаси на Новокаховську ГЕС.

Нагадаємо, напередодні ЗСУ придушили всі штурми ворога поблизу Спартака, Пісків та Мар’їнки на Донецькому напрямку.

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