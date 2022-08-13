Медовий Спас 14 серпня: як правильно відзначити свято та що освятити у церкві

Православні українці в останній місяць літа відзначають три свята, які присвячені Ісусу Христу, тобто Спасителю і тому називаються Спасами: медовий, яблучний та горіховий.

Першим із трьох літніх свят на честь Спасителя є Медовий спас. Перший спас — одна з найважливіших дат для віруючих у серпні. Свято збігається з початком Успенського посту, тож щороку відзначається 14 серпня. Також цей день називали Маковий Спас або Маковій. Крім того, у деяких місцевостях цей Спас називають Мокрим.

У цей день віруючі приносять у храм для освячення мед нового збору, мак, лікарські трави, овочі та фрукти. Багато українців у цей день печуть медові пряники, коржики. До них можна додавати мак.

Зі святом Маковія також пов'язана й низка заборон. Так, у цей день суворо заборонено сваритися чи бажати зла. Не можна проводити гучні гуляння та голосно розмовляти. Тяжка робота також під забороною. Забороняється шити, прати, прибирати, прасувати, копати та будувати. Вважається, що краще не прибирати вдома цього дня. Цього дня не можна бажати комусь зла, інакше негатив повернеться до вас. Для тих, хто дотримується посту, існують заборони і в їжі — м'ясо, жирна їжа та алкоголь виключені.

У минулі часи українці цього дня спостерігали за погодою. Спекотна погода на Медовий Спас обіцяє теплу осінь, а якщо перелітні птахи залишають свої гнізда, то ночі стануть холоднішими.

Пост, який починається на Маковія і закінчиться на Успіння, хоч і короткий, але такий самий суворий, як і Великий — перед Великоднем. Риба і вино дозволяються лише 19 серпня, на Яблучний Спас — у свято Преображення Господнього. В інші дні можна їсти овочі, фрукти, каші, рагу, супи та борщі без м'яса та молочних продуктів.

Рослинна олія додається до страв лише в суботу та неділю. Незважаючи на суворість Успенського посту, віруючі вважають його досить легким. Адже наприкінці серпня у господинь у меню безліч найсмачніших страв із овочів та фруктів, бобових та зернових нового врожаю. А ще можна ласувати ягодами, динями та кавунами… Ось чому українці ласкаво називають цей пост «Спасівка-ласівка».

В Україні була традиція освячувати на перший Спас колодязі. До візиту священика господарі готувалися заздалегідь: чистили колодязь, ремонтували та фарбували огорожу навколо нього. На колодязь прив'язували освячені букети та залишали їх там до Яблучного Спасу. Також квіти та мак прикріплювали до дверей будинку, хліва, комори, щоб захистити подвір'я від усякої нечисті.

У дітей у свято був свій ритуал: вони несли «маковійчики» до річки та кидали у воду зі словами: «Я тобі даю, ти мені дай. Зле віджени, добро наверни».

Коли всі обов'язкові обряди були виконані, сім'ї разом із кумами та друзями сідали за святковий стіл. Як на Великдень міняються писанками, так і на Маковея перед трапезою родичі обмінювалися головками маку, щоб не було в сім'ї ніякої ворожнечі: «На тобі мій, дай мені свій, щоб ми жили в мирі та злагоді».

Свої традиції мала і молодь. Наприклад, на Київщині дівчата та хлопці по обіді встановлювали на своїх вулицях високі хрести та прикрашали їх квітами та головками маку. Вгорі прикріплювали маску, виготовлену з гарбуза, за якою ховали запалену свічку. Молодь співала та танцювала, при цьому оберігаючи маковейський хрест від своїх друзів із сусідніх вулиць, які намагалися його викрасти.

Увечері у святковий день мами, у яких підростали дочки, висипали освячений мак у дитячу купіль, щоб у майбутньому у дівчини «хлопців було, як маку». А «маковiйчики» клали малечi пiд подушку, щоб уберегти дітей вiд злих духiв.

Цього дня іменини святкують: Олександр, Федір, Софія, Дмитро, Тимофій.

Як писали «ФАКТИ», українці за старих часів любили в день Медового Спасу загадувати бажання. Вони вірили, що вони обов'язково збудуться.

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