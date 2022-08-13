Роблять неможливе: військові США оцінили на «12» ефективність дій ЗСУ за 10-бальною шкалою

Військові Збройних сил України просто вражають своїх американських колег несподіваними та ефективними діями на фронті, які допомагають їм схиляти ситуацію у бойових діях на свою користь, незважаючи на силову перевагу окупантів. Про це йдеться у повідомленні на сайті Міноборони США.

«Хоча росіяни мають значно більшу силу, ніж Україна, те, що протиставляється росіянам, — це вплив (успіхів України), який продовжується, на їхній моральний дух, їхня здатність підтримувати себе», — заявив чиновник Міноборони США.

Як пояснює представник Пентагону, ім'я якого у США традиційно не називають, «на все це вплинула здатність українців вразити російські командні пункти, склади боєприпасів, тилового забезпечення та логістики».

Чиновник каже, що за шкалою від нуля до 10, ефективність Збройних сил України дорівнює 12, «просто виходячи з того, наскільки вражаючими вони були для нас з усіх боків».

«Вони знайшли способи робити те, що ми могли б і не подумати, що це можливо», — додав урядовець Міноборони США.

Як писали «ФАКТИ», днями ЗСУ примусили росіян до втечі на Краматорському та ще трьох напрямках. За даними Генштабу, російського ворога повністю деморалізовано.

Фото зі сторінки Генштабу ЗСУ у соцмережах

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