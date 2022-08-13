Збирався вбити Зеленського: росіянина підозрюють в організації замаху на президента України

Служба безпеки України (СБУ) підозрює громадянина росії у підготовці до замаху на життя президента Володимира Зеленського та в змові щодо насильницької зміни конституційного ладу та захоплення державної влади.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України на своєму офіційному сайті.

В організації замаху звинувачують росіянина Олександра Чуракова 1968 року народження.

За версією слідства, Чураков та громадяни України Кирило Матіюк та Василь Кость разом з іншими невстановленими особами організувалися в групу, плануючи злочини проти основ національної безпеки. Росіянин як організатор мав фінансувати та координувати діяльність угруповання з ФСБ росії. Матіюка вважають співорганізатором групи, який був відповідальним за її безпеку, а Кость шукав і вербував інших співучасників злочину, купував зброю і займався транспортом.

З 10 лютого по 21 березня всі троє, перебуваючи в Україні, обговорювали та координували план, який полягав у пошуку 30−40 осіб із колишніх військових, пошуку та закупівлі зброї, бойових припасів та транспорту. Чураков та інші члени групи під виглядом військових однієї з військових частин тероборони, розташованої в Ужгороді, мали проїхати до Києва. У столиці, заручившись підтримкою збройних сил росії, завербовані військові мали захопити державну владу і повалити конституційний лад, зокрема, шляхом вчинення замаху на життя президента.

З 27 лютого до 21 березня Чураков через Матіюка отримував інформацію про точне місце перебування Зеленського. Матіюк зумів придбати в Україні автомати Калашнікова, снайперські гвинтівки «Драгунова» та інше.

Про деталі затримання зловмисників не повідомляється.

Нагадаємо, у квітні президент Зеленський заявив, що не боїться за своє життя, оскільки «не має на це права».

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