«Заробляли» близько 2 млн грн щодня: у Запорізькій області викрили корупційну схему чиновників на перетині лінії зіткнення

Державне бюро розслідувань викрило масштабну схему незаконного збагачення у Запоріжжі, у якій були задіяні кремі «ділки» Запорізької ОВЦА, міської ради, а також правоохоронних органів. Вони фактично торгували дозволами на перетинання лінії зіткнення громадянами України. Щоденний прибуток учасників оборудки складав 2 мільйони гривень, повідомили у Бюро.

Задля отримання максимальної вигоди вони створювали штучні перешкоди, затягували час, або ж свідомо допускали помилки під час оформлення документів. В результаті час розгляду заявок на виїзд необґрунтовано затягувався та складав від 4 до 5 тижнів, або ж взагалі — особі відмовляли у перетині лінії зіткнення, оскільки у документах були вказані неточні дані.

Для того аби пришвидшити процедуру, охочим пропонувалось заплатити. Була розроблена ціла система поборів із громадян, в залежності від засобу пересування та швидкості розгляду питання. Зокрема, з однієї автівки неправомірна вигода могла складати до 800 доларів США. Гроші отримували спеціально залучені посередники.

Проте схему було викрито і 13 серпня працівники ДБР провели понад 20 обшуків у: Запорізькій цивільній адміністрації, міській раді, правоохоронних органах області, а також і в в осіб, які можуть бути причетні до цієї злочинної схеми. В результаті вилучено чорнові записи, документи, незаконно отримані кошти, засоби зв’язку та інші речі.

З-поміж іншого слідчі ДБР затримали одного із посередників «на гарячому» у момент передачі йому коштів у сумі 1400 доларів США за «позитивний» розгляд заяви особи. Затриманий обіцяв вирішити питання з оформленням необхідних для виїзду на тимчасово окуповану територію України документів впродовж усього протягом двох днів, але за «символічну» плату.

Наразі готується повідомлення про підозру всім зловмисникам, повідомляють у ДБР.

Нагадаємо, раніше в Одесі на отриманні хабаря у 200 тисяч гривень було затримано чиновників Одеської філії «Укрзалізниці».

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