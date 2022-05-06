Екскандидата у мери Львова підозрюють у розкраданні гуманітарки для військових

На Львівщині, де нещодавно затримали першого заступника міського голови одного з населених пунктів, який вимагав 100 тисяч гривень за передачу автобуса «Вольво» для потреб армії, за підозрою у розкраданні гуманітарної допомоги для військових затримано колишнього високопосадовця облдержадміністрації, екскандидата у мери Львова.

В обласному управлінні СБУ повідомили, що президент інвестиційної компанії та редактор інформаційного видання продавали спорядження за чималі гроші. Їх затримано «на гарячому» під час продажу партії військового спорядження на суму 550 тисяч гривень. Також під час обшуків було виявлено склад із великою кількістю військової амуніції на мільйони гривень.

Тим часом lviv.media уточнює, що йдеться про Романа Матіса. Разом із ним, як стверджує інтернет-видання, затримано й головного редактора сайту Mind.ua Євгена Шпітка. Їм інкримінують незаконне використання гуманітарної допомоги, благодійних пожертв та безоплатної допомоги.

Затримані продавали гуманітарку та спорядження для ЗСУ та інших військових формувань, привласнювали пожертви благодійників, які перераховували кошти як на рахунки громадської організації, так і на власні банківські рахунки. Гроші згодом виводилися через банківські термінали та відділення.

Роман Матіс — президент Міжнародного Інвестиційного Офісу. З 2016 до 2021 року керував управлінням інвестиційної політики Львівської обладміністрації. 2020 року балотувався на посаду мера Львова, але його підтримали менше 1% виборців.

Тим часом в Офісі генпрокурора розповіли про гендиректора медустанови у Чернівецькій області, який використав надану на потреби ЗСУ та закладів охорони здоров'я гуманітарну допомогу у вигляді 5 карет «швидкої» для особистого збагачення. Автомобілі, які прибули з-за кордону, зареєстрували на благодійну організацію, яку очолює гендиректор, та використали для надання платних послуг громадянам.

Раніше в СБУ повідомляли про затримання ДРГ супротивника, які збиралися дістати ПЗРК іноземного виробництва з тих, що постачаються Україні партнерами, та збити пасажирський літак у небі над росією чи білоруссю.

Фото СБУ

1351

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter