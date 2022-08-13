Ворог намагався наступати на всіх напрямках, але отримав гідну відсіч ЗСУ і відповзає «зализувати рани», — Генштаб

Протягом 171-ї доби героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню ворог не зміг здобути жодної перемоги попри активне застосування авіації та переважаючої артилерії. Так, на Харківському напрямку наші воїни гідно зустріли окупантів біля населеного пункта Питомник, завдали втрат і змусили тікати, а на Слов'янському невдалою виявилася спроба прориву оборони наших військ в районі Нової Дмитрівки та Долини. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

На Краматорському напрямку противник задіяв ствольну та реактивну артилерію для обстрілів районів Краматорська, Верхньокам’янського, Сіверська, Григорівки та Кривої Луки, але знову ж таки — отримав гідну відсіч при спробі покращити тактичне положення поблизу Івано-Дар'ївки та Виїмки.

На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли військової та цивільної інфраструктури поблизу Часового Яру, Бахмута та ще семи населених пунктів. Ворог завдав і авіаційних ударів, але спроби просунутися біля Яковлівки, Бахмута, Вершини та Зайцевого виявилися безуспішними.

На Авдіївському напрямку тривають жорстокі бої з угрупованнями ворога, які намагаються прорвати оборону наших військ у напрямках Олександрополя, Красногорівки, Авдіївки, Мар’їнки та Пісків.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках попри масоване вогневе ураження неподалік Володимирівки, Павлівки, Вугледара спроби ворога покращити тактичне положення у напрямках Павлівки та Новосілки зазнали краху.

На Південнобузькому напрямку ворог обстріляв цивільну інфраструктуру поблизу Степової Долини, Парутиного, Прибузького та інших. Авіація противника діяла біля Андріївки, Осокорівки, Білої Криниці та Лозового. В районі останнього окупанти намагалися штурмувати, проте із втратами відступили.

Нагадаємо, на думку військових експертів, військова ситуація на півдні України вже поступово змінюється, і в цьому велику роль відіграє наша авіація.

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