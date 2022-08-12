Новий порядок виїзду на тимчасово окуповану територію Луганщини: що змінилося з 12 серпня

Лисичанськ став останнім великим населеним пунктом у Луганській області, який залишили ЗСУ. Але люди, у яких там лишилися родичі, волонтери можуть в'їхати на окуповані території. Порядок в'їзду змінився і 12 серпня. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.



Гайдай зазначив, що затверджено новий порядок виїзду на тимчасово окуповану територію через Запорізьку область.



За його словами, з 12 серпня заявки подаватимуться виключно в електронному вигляді за оновленою формою. Внесення змін до заявки про дату виїзду, марку та державний номер автомобіля, список осіб, включених до заявки на виїзд, не дозволяється.



Черга, сформована за заявками до 11 серпня включно, зберігається.

Виїзд на тимчасово окуповану територію, а також переміщення вантажів здійснюється у складі колон через блокпост у Кам'янському.

Формування колон для виїзду здійснюється на майданчику за адресою: Оріхівське шосе, 36, м. Запоріжжя щоденно з 06:00 до 17:00.

«Виїзд на тимчасово окуповану територію організується з урахуванням обмежень, встановлених законодавством, та за наявності документів, що засвідчують особу, відповідних документів на транспортний засіб, документів на товар, що перевозиться (вантаж)», — йдеться у повідомленні.

Військовослужбовці, представники правоохоронних та контролюючих органів, які здійснюють свою діяльність у пункті пропуску та на блокпостах, мають право проводити огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, зазначив Гайдай.



Заявка для виїзду цивільних осіб на тимчасово окуповану територію Луганської області: https://forms.gle/3pwuMUhf4vRR8AWc8



Номери телефонів для надання консультацій мешканцям Луганської області: 099−213−88−81, 093−161−57−03.



Глава ОВА уточнив, що враховуючи стан автомобільної дороги та земельного полотна через річку Янчекрак за маршрутом прямування колони, включення до її складу забороняється:



- вантажних автомобілів з дозволеною максимальною масою понад 3,5 т;

- автобусів, обладнаних сидячими місцями у кількості понад двадцять два, крім транспорту для евакуації мешканців тимчасово окупованих територій.



«При виникненні безпосередньої загрози життю та заподіянні шкоди здоров'ю громадян може бути введено тимчасове обмеження руху транспортних засобів за маршрутом прямування колони», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за інформацією мера окупованого Мелітополя Івана Федорова, рашисти блокують виїзд мелітопольців з міста на українську територію. Люди цілодобово стоять на блокпосту у Василівці. За останні дні у черзі на виїзд померло 10 людей.

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