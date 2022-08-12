На Луганщині партизани продовжують полювати на колаборантів. Так, нещодавно в окупованому Біловодську була обстріляна автівка, в якій перебували так звані «мер» та його «заступниця», а тепер у Старобільську «добрі люди» підірвали автівку з місцевим «начальником МРЕВ».

Як повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай, колаборант знаходиться в лікарні.

«Напевно, орки сьогодні за традицією почнуть пошукові операції партизанів, вкотре не знайдуть, скажуть, що колаборант палив за кермом… Не буде вам спокою на нашій землі!» — написав він на своїй сторінці у соцмережах та процитував фразу, яка вже стала крилатою: «Мені нравиться як воно горить, окупанти та колаборанти бігають, суєтяться…»

Нагадаємо, що днями вогнепальних поранень зазнав так званий заступник голови окупаційної «адміністрації» Нової Каховки Віталій Гура — в колаборанта поцілили з пістолета біля його приватного будинку.

Фото зі сторінки Сергія Гайдая

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