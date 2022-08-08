«путін не може відмовитися від захоплення України»: експерт назвав чотири області, які зараз є метою кремлівського фюрера

Триває кровопролитна війна Росії проти України. Ворог стягує війська у Запорізьку та Херсонську області, намагаючись закріпитися на окупованій території. Тим не менш, останнім часом армія окупантів має величезні проблеми з живою силою. Так, 6 серпня ЗСУ знищили до трьохсот російських солдатів. Українська армія стримує настання окупантів і готується до контрнаступу.

Багато експертів уже сьогодні роблять прогнози про те, скільки ще триватиме війна. Відомий російський соціолог Ігор Ейдман, який мешкає в Німеччині, упевнений, що до поразки росії залишилися лічені місяці. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Захоплення України — це надцінна параноїдальна ідея путіна, від якої він, як будь-який параноїк, не може відмовитися і нестиме її до кінця , — упевнений Ігор Ейдман. — Як Гітлер ніс остаточно ідею остаточного вирішення єврейського питання: він програв війну, війська союзників вже стояли у Німеччині, а Гітлер продовжував знищувати євреїв. Це була параноїдальна ідея, від якої він не міг відмовитись. Так само не зможе і путін.

Інша річ, що зараз вирішити це питання не можна. Тому на першому етапі путін хоче завершити захоплення бодай чотирьох областей України — Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської, а також мріє захопити Миколаїв та Харків.

Поки що Київ знято з порядку денного. Однак якби путіну вдалося вирішити завдання першого етапу, то через час він повернувся б до вирішення основного завдання — захоплення Києва та знищення України.

Зараз для путіна план № 1 — провести «референдуми» на захоплених територіях та приєднати їх до Росії. Адже російське суспільство чекає на реальний вагомий результат путінської авантюри, оскільки зараз безліч втрат і проблем, а результат не очевидний. Тому цьому мілітаристському імперському суспільству треба пред'явити якусь захоплену територію та тріумф «великого полководця» путіна.

Інакше, якщо путін не отримає реальних підтверджень того, що він зумів чогось досягти, він виглядатиме в очах суспільства лузером. А як відомо, якщо Акела промахнувся, то шакали його швидко розтерзають. Тому путіну важливо показати, що він не схибив, а чогось досяг.

Війна на довгі роки не затягнеться, але на довгі місяці цілком можливо. Закінчиться вона, звісно, програшем росії.

Думаю, війна завершиться тим, що впаде режим путіна, і російські війська злиняють із України. Я в цьому абсолютно переконаний, тому що путінський режим ізольований, фактично він сам намагається протистояти всьому західному світу. А західний світ — це більша частина світової економіки, це контроль над більшою частиною міжнародних інститутів, світовим банківським, кредитним та інвестиційним ринками та інше. росія не зможе так довго чинити опір".

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