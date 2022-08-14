Рашисти завдали ударів по Миколаєву: є загиблі та постраждалі (відео)

Російські військові минулої ночі продовжували обстрілювати українські населені пункти — під удари потрапили, зокрема, Дніпропетровська область, а також Миколаївщина.

Як повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва, напередодні ввечері та у ніч проти 14 серпня було обстріляно Миколаїв: «Зафіксовано попадання ракет у портову інфраструктуру та по житлових кварталах. На даний момент відомо про пошкоджені будинки і, на жаль, про постраждалих».

Також під удари потрапили й населені пункти Баштанського та Миколаївського районів, обстріли зафіксовані у Галицинівській, Першотравневій, Широківській та Березнегуватській громадах. Є руйнування житлових будинків, стадіону та магазинів.

«На жаль, наразі вже відомо про двох загиблих через нічні обстріли в населених пунктах Березнегуватської громади», — повідомила Замазєєва і додала, що станом на ранок 14 серпня в миколаївських лікарнях перебувають 292 громадянина, які постраждали від атак окупантів. Ще 53 потерпілих отримали допомогу амбулаторно.

Раніше керівник Луганської ОВ Сергій Гайдай повідомляв, що тільки минулої ночі артилерійські підрозділи ворога 15 разів обстрілювали населені пункти зі ствольного та реактивного озброєння.

Фото Національної поліції України

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