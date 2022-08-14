Кривдник Ломаченка переможно повернувся на ринг після втрати всіх титулів: відео нокауту

Американський боксер Теофімо Лопес (17 перемог, 13 з них — нокаутом, 1 поразка) уперше повернувся в ринг після сенсаційної поразки від австралійця Джорджа Камбососа, яка коштувала йому чотирьох чемпіонських поясів у легкій вазі, що були завойовані в поєдинку проти Василя Ломаченка.

Суперником Теофімо в поєдинку в Лас-Вегасі, який став для американця дебютним у суперлегкому дивізіоні (до 63,5 кг), став мексиканець Педро Кампа (34 перемоги, 23 з них — нокаутом, 2 поразки, 1 нічия). Незважаючи на солідний послужний список опонента, Лопес був явним фаворитом у букмекерів, довівши свій статус по ходу самого бою.

Американець почувався комфортно в рингу протягом усього поєдинку, раз-по-раз завдаючи Кампі разючих ударів. Подейкуди Теофімо просто знущався з суперника, балансуючи перед тим із опущеними руками. Розв'язка настала у сьомому раунді: спочатку Лопес відправив опонента в нокдаун, а потім затяжною серією ударів змусив рефері в рингу зупинити поєдинок та присудити американцю перемогу технічним нокаутом.

Відео нокауту

Відеоогляд бою

Додамо, що на кону поєдинку стояли чемпіонські пояси за версіями WBC-NABF та WBO International у суперлегкій вазі. Таким чином, Теофімо Лопес завоював одразу два титули в дебютному бою в новому дивізіоні.

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Фото Bad Left Hook

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