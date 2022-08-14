«Допомогою можуть скористатись власники «Карти поляка»: як українцям отримати 1505 злотих

Польща продовжує розширювати гуманітарні програми допомоги українським біженцям. Асоціація Wspólnota Polska, Фонд Wolność i Demokracja та Фонд Pomoc Polakom na Wschodzie запустили програму додаткової підтримки українців, які заїхали до країни після 24 лютого 2022 року. Головне — мати «Карту поляка».

«Біженцям з України передбачається матеріальна допомога (1505 злотих для дорослого, 752,50 злотих для неповнолітнього), організація безкоштовного курсу польської мови для дорослих, співфінансування витрат на курси підвищення кваліфікації, курси професійної підготовки, співфінансування допомоги спеціалістів: психологів, присяжних перекладачів, юристів, лікарів тощо».

Допомогою можуть скористатись:

- власники «Карти поляка» та їх найближчі родичі, включаючи подружжя, нащадків по висхідній і низхідній лінії;

- особи, які мали її, але термін дії закінчився у зв’язку з отриманням посвідки на постійне проживання на території Республіки Польща чи польського громадянства, а також їх найближчі родичі;

- громадяни Польщі з постійним місцем проживання в Україні (реєстрація), а також їх найближчі родичі: чоловік/дружина, батьки по висхідній лінії (батьки, діди та бабусі) та низхідні (діти, онуки).

Спільною умовою у всіх вищезазначених випадках для кожного бенефіціара окремо є факт його прибуття на територію Республіки Польща у зв’язку з бойовими діями, які ведуться в Україні з 24 лютого 2022 року.

Якщо в українців виникнуть питання, вони можуть звернутись на гарячу лінію, яка працює з понеділка по п’ятницю з 8.00 до 19.00.

Телефони гарячої лінії:

тел.: +48 506 782 789

тел.: +48 519 023 817

тел.: +48 518 254 853

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що українській уряд розглядає питання про доцільність виплати однакової соціальної допомоги людям, які залишилися вдома, та тим, які виїхали за кордон.

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