Перевірка, синхронізація чи перерахунок: що буде з соцвиплатами українців, які виїхали за кордон

Після початку повномасштабної російської агресії кілька мільйонів українців змушені шукати тимчасового захисту за кордоном. Багато країн, які надали українцям такий статус, допомагають їм матеріально.

В Україні ж уряд розглядає питання про доцільність виплати однакової соціальної допомоги людям, які залишилися вдома, та тим, які виїхали за кордон. Про це заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович, повідомляє «Інтерфакс-Україна».



За її словами, міністерство спільно з Офісом Ради Європи вже провело аудит усіх видів допомоги, які надаються українським громадянам за кордоном.

Далі при взаємодії з тими країнами, де перебувають українські біженці, Київ синхронізуватиме свої виплати.

Жолнович зазначила, що цей процес дуже чутливий, який не можна «рубати з плеча», оскільки у кожній країні свої правила та порядок надання допомоги біженцям. Десь грошову допомогу платять усім, десь — лише певним категоріям, десь надають безоплатне житло, харчування та предмети першої необхідності, а гроші не платять.

За її словами, Мінсоцполітики працюватиме над тим, щоб урегулювати питання подвійних виплат.

«Поки все залишається як є, але, отримавши інформацію з аудиту, ми взаємодіятимемо з міжнародними партнерами з цього питання. Можливо об'єднувати ці посібники, або якщо в країні перебування виплата досить значна, тоді думати, чи варто платити ту незначну допомогу. Я не можу сказати, що у нас уже готові рішення з цього приводу, тому що, можливо, навіть краще буде пошукати десь ці гроші, щоб не створювати негатив, також дуже важливо демонструвати людям, що Україна від них не відмовилася, бо ми маємо підтримувати зв'язок із нашими громадянами», — заявила міністерка.

Нагадаємо, у Польщі, де перебуває найбільше українських біженців, запрацювала нова програма фінансової допомоги. Кожен українець, який прибув до країни після 24 лютого цього року, зможе отримати 710 злотих протягом трьох місяців.

Крім того, Польща значно спростила для українців отримання Карти поляка.

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