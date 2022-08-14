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Згоріли в церкві: понад 40 людей загинули внаслідок пожежі у Єгипті

14:31 14 серпня 2022
Наслідки пожежі у Гізі

У неділю, 14 серпня, у Єгипті сталася трагедія. У Гізі в християнській церкві Абу Сифін згоріли живцем понад 40 парафіян. Ще 45 людей отримали опіки. Їм знадобилася медична допомога. Загинув і священник.

У момент загоряння у храмі перебувало не менше 5 000 осіб. Здебільшого це були копти.

За попередніми даними, причиною пожежі став несправний генератор. Коли люди побачили вогонь, почалася паніка. Спочатку повідомлялося про загибель 35 людей.

Раніше Абу Сіфін кілька разів ставав за мету терористичних атак.

Як уже повідомляли «ФАКТИ», внаслідок пожежі у приватному будинку в американському штаті Пенсільванія загинули 10 людей, у тому числі троє дітей.

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