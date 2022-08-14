Українки — неймовірні господині, вони здатні консервувати в найнесподіваніших сполученнях все, що росте. Наприклад, помідори з корицею.

А кулінарка Наталія Кобильник радить зробити декілька баночок часнику, маринованого в меду. Ця спеція чудово урізноманітнює м'ясні страви, а також може бути доповненням або окремою закускою. Окрім того, озимий часник погано зберігається, а в баночках матимете смакоту аж до весни.

Інгредієнти Часник — 500 гр Маринад: 1 скл. яблучного оцту,

1 скл. води,

2−3 ч. л. меду,

1 ч. л. солі,

сік половини лимона.

Приготування:

Часник чистимо, заливаємо на 1 хв. окропом, воду зливаємо. У підготовлені банки викладаємо зубчики часнику. Компоненти маринаду доводимо до кипіння,

розливаємо у банки з часником. Пастеризуємо протягом 5 хв.

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