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Часник, маринований в меду — неймовірно ароматна закуска

21:50 14 серпня 2022
Маринований часник

Українки — неймовірні господині, вони здатні консервувати в найнесподіваніших сполученнях все, що росте. Наприклад, помідори з корицею.

А кулінарка Наталія Кобильник радить зробити декілька баночок часнику, маринованого в меду. Ця спеція чудово урізноманітнює м'ясні страви, а також може бути доповненням або окремою закускою. Окрім того, озимий часник погано зберігається, а в баночках матимете смакоту аж до весни.

Інгредієнти

Часник — 500 гр

Маринад:

1 скл. яблучного оцту,
1 скл. води,
2−3 ч. л. меду,
1 ч. л. солі,
сік половини лимона.

Приготування:

Часник чистимо, заливаємо на 1 хв. окропом, воду зливаємо. У підготовлені банки викладаємо зубчики часнику. Компоненти маринаду доводимо до кипіння,
розливаємо у банки з часником. Пастеризуємо протягом 5 хв.

Нагадаємо рецепт білих грибів з медом та гірчицею.

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