Війська путіна завдали удару по житловому кварталу Енергодара: повідомляється про постраждалих жителів міста

Окупанти сьогодні, 14 серпня, близько 15 години вкотре обстріляли Енергодар. Є постраждалі серед місцевих мешканців.

Першими про новий обстріл російських терористів повідомили енергодарці в місцевих чатах. Було повідомлення про «приліт» на вулицю Енергетиків; вибухи чули в районі дач та 1-го мікрорайону. Офіційно про ситуацію у місті повідомив мер Енергодару Дмитро Орлов.

«В результаті обстрілу Енергодару, скоєного сьогодні з передмістя — району яхт-клубу (ВТО „Волна“), у першому мікрорайоні є постраждалі серед цивільного населення», — сказано у повідомленні міського голови.

Крім того, у місцевих пабліках повідомляється, що енергодарці бачили кілька «швидких», які перевозили поранених.

Є повідомлення, що до лікарні доставлено чоловіка, який отримав поранення внаслідок обстрілу під час прогулянки із собакою. Пес загинув, його господаря госпіталізували. Наразі місцеві ресурси повідомляють, що чоловік помер у кареті швидкої допомоги по дорозі до реанімації.

Пізніше стало відомо про обстріл у різних районах міста, у тому числі неподалік першого енергоблоку Запорізької АЕС. Загалом нарахували близько восьми прильотів. Окупанти влаштували сьогодні справжній терор енергодарцям.

Самі ж загарбники оперативно почали розганяти на проросійських каналах, що це «чергова збройна провокація ЗСУ», пише РИА «Мелитополь».

Проте місцеві жителі стверджують, що постріли здійснювалися з передмістя Енергодара — отже, Енергодар обстрілювали самі загарбники. Раніше у ГУР попереджали, що російські війська готують гучну провокацію в Енергодарі.

Як писали «ФАКТИ», російські військові продовжують обстрілювати Запорізьку АЕС та території поблизу атомного об'єкту. Декілька днів тому було зафіксовано десять «прильотів».

Фото: РИА «Мелитополь»

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