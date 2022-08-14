Ворог намагався штурмувати Долину, Веселе та Соледар, але отримав гідну відсіч ЗСУ та забрався на колишні позиції, — Генштаб

На Авдіївському напрямку ворог обстріляв з різнокаліберної артилерії райони Авдіївки, Невельського, Пісків, Водяного, Карлівки та Нью-Йорка, завдав авіаційного удару біля Красногорівки, а також знов вів штурмові дії у напрямках Красногорівки та Пісків — успіху не мав, відійшов.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ в вечірньому зведенні. На інших напрямках ситуація наступна:

На Харківському напрямку противник продовжує обстріли з танків та артилерії різних типів в районах ряду населених пунктів

На Слов’янському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із ствольної та реактивної артилерії неподалік Грушувахи, Долини, Краснопілля, Дібрівного, Курульки, Протопопівки та Норцівки. Українські воїни відбили штурм у напрямку Долини.

На Краматорському напрямку ворог задіяв танки та РСЗВ для обстрілів районів Верхньокам’янського, Серебрянки, Спірного, Івано-Дар'ївки, Роздолівки та Переїзного. Ворог здійснив спробу ведення розвідки позицій наших військ в районі Серебрянка, зазнав вогневого ураження та ретирувався. З тим самим результатом завершилась спроба розвідки боєм в напрямку Веселого. Противник ризикнув піти на штурм неподалік Спірного та Івано-Дарʼївки. Закінчилось все для окупантів втратами та відступом.

На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли біля Костянтинівки, Бахмута, Соледара, Шуми, Яковлівка, Кодема, Вершина. Також ворог завдав авіаударів неподалік Соледара, Яковлівки та Кодеми. Українські воїни завдали вогневого ураження та знешкодили розвідгрупу противника у напрямку Соледару. Окупанти вели наступальні бої в напрямках Яковлівки, Соледару, Вершини, Кодеми та Зайцевого, зазнали втрат та відійшли. В напрямку Бахмута підрозділи противника мали частковий успіх.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти здійснили обстріли з танків та артилерії біля Костянтинівки, Оріхова, Павлівки та ще десяти населених пунктів. Завдали авіаударів неподалік Новосілки, Новоандріївки та Щербаків.

Окупанти вели безуспішні наступальні бої у напрямках Павлівки та Времівки.

Незважаючи ні на що, віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо!

Раніше в Генштабі повідомляли, що втрати особового складу армії росії з початку широкомасштабного вторгнення перевищили 43.5 тисячі військових.

Фото Генштабу ЗСУ

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