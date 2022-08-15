Чим сільнішою буде Україна, тим менше часу триватиме війна: Зеленський закликав світ тиснути на державу-терориста рф

Президент Володимир Зеленський упевнений, що Україна має зберігати свою єдність і залучати якнайбільше країн до антивоєнної коаліції, щоб посилювати тиск на росію — державу, яка зробила терор своєю політикою.

Про це він заявив за підсумками 172-го дня розпочатої кремлем війни.

«Чим сильнішою буде Україна, тим слабшою буде росія, а отже, менше часу триватиме ця війна. І кожна людина в Україні, кожна людина у вільному світі повинна робити все від них залежне і все можливе, щоб росія та підтримуючі війну платили все більшу ціну за російський державний терор», — закликав глава Української держави.

Також український лідер звернувся до громадян росії, заявивши, що ті з них, хто не виступає проти війни в Україні, підтримують війну.

«Коли зло набуває таких масштабів, мовчання людей наближається до рівня співучасті. А відмова від реальної боротьби зі злом стає допомогою саме йому. Тому якщо у вас громадянство Росії, і ви мовчите, значить, ви не боретеся, а отже, цим ви підтримуєте. І де б ви не знаходилися — як на території росії, так і за кордоном — ваш голос має звучати на підтримку України, а отже, проти цієї війни», — вважає Володимир Зеленський.

Також український лідер розповів про ситуацію на фронтах.

" Жорстокі бої тривають на Донбасі. Найгарячіші точки фронту на цьому напрямі без змін — Авдіївка, Мар'їнка, Піски, Бахмут і весь відповідний напрямок. росія відправила туди просто колосальний обсяг своїх військових ресурсів — артилерія, техніка, люди. Усі наші захисники та захисниці там — просто герої" , — сказав Зеленський.

Президент запевнив, що на Харківщині «українська оборона міцна і спроби окупантів атакувати постійно провалюються».

Водночас «боротьба на півдні країни дає добрі новини про знищення сил та засобів російської армії. Жодного дня не втрачаємо — зменшуємо потенціал окупантів».

Нагадаємо, напередодні ЗСУ офіційно підтвердили новий удар по Антонівському мосту в Херсоні, що остаточно зробило його непридатним для використання за призначенням, у т.ч. для перекидання на окуповану територію живої сили та техніки з Криму.

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