Вибух на оптовому ринку в Єревані: загинули люди

У понеділок, 15 серпня, влада Єревану змогла надати уточнені дані щодо вибуху на гуртовому ринку «Сурмалу», який розташований недалеко від центру міста. Трагедія сталася вдень 14 серпня. Спочатку стався потужний вибух, потім почалася пожежа. Стовпи диму було видно з усіх районів столиці Вірменії.

Встановлено, що вибухнув магазин феєрверків разом з великим складом різної піротехніки. Споруда звалилася. Під завалами опинилися люди.

Спочатку влада повідомляла про одного загиблого та 26 поранених. Проте жертв виявилося набагато більше. МНС Вірменії 15 серпня повідомило, що загинули щонайменше п'ятеро людей. Ще 16 людей досі вважаються зниклими безвісти. Їх немає ні серед загиблих, ні серед 56 постраждалих, які зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Пошуково-рятувальна операція на ринку триває вже добу. Причину вибуху не встановлено.

Багатьом мешканцям Єревана довелося в неділю сидіти вдома та тримати вікна зачиненими. У центрі міста було дуже сильне задимлення.

Правоохоронним органам довелося також перевірити різні об'єкти, зокрема метро. Після вибуху на ринку надійшло кілька анонімних дзвінків про те, що низку будівель у Єревані заміновано. Було ухвалено рішення тимчасово зупинити рух поїздів метрополітену та вивести людей з території станцій. На щастя, тривога виявилася хибною.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про велику пожежу на складі інтернет-магазину Ozon у Підмосков'ї.

У неділю, 15 серпня, трагедія сталася у Єгипті. Там згоріла християнська церква. Загинули понад 40 вірян.

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