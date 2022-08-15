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Шоу-бізнес

Олександра Зарицька назвала хейтерів «бездумним стадом»: KAZKA виступила на фестивалі Sziget

14:17 15 серпня 2022
Олександра Зарицька

Гурт KAZKA виступив на фестивалі Sziget у Будапешті, не дивлячись на хейт. Українські музиканти показали своє шоу на найбільшому європейському майданчику та звернулися до публіки з антивоєнною промовою. Солістка гурту Олександра Зарицька на багатотисячну аудиторію назвала росію країною-терористом і закликала звільнити воїнів «Азова».

«Росія — країна-терористка!», «Свободу Азову!», «Війна в Україні не закінчена», — сказала Олександра.

Ці заклики англійською мовою, а також кадри війни в Україні з'явилися на великому екрані під час виступу українських музикантів.

Хіт «Плакала» Олександра Зарицька виконала разом українськими дітьми-біженцями, котрі стали вимушеними переселенцями в Угорщині.

Також Зарицьку було помічено серед глядачів разом в Аліною Паш, яку захейтили за участь у фестивалі, з антивоєнними плакатами.

«Для нас важливо донести європейцям те, що війна продовжується, що жодні компроміси з ворогом неможливі, і чому світ у світі можливий, лише якщо у цій війні переможе Україна», — пояснювала Зарицька.

Хейтерів співачка назвала «бездумним стадом».

«Давайте вивчати інформацію, і не будемо бездумним стадом», — написала Зарицька в Інстаграм.

Нагадаємо, українських музикантів розкритикували за участь у фестивалі, у якому беруть участь російські артисти. Адже після Зарицької та Аліни Паш, глядачі слухали виступ російського гурту Phlegmatic Dogs з Росії.

Раніше Аліна Паш пояснила, чому не відмовилася від виступу на Sziget.

А гурт Kalush Orchestra відмовився виходити на сцену на фестивалі в Чорногорії через участь у ньому представників росії.

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