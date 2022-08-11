Організатори фестивалю в Чорногорії відповіли на прохання Kalush Orchestra: музиканти ухвалили радикальне рішення

Переможці «Євробачення» Kalush Orchestra отримали відповідь від організаторів фестивалю Sea Dance у Чорногорії на прохання скасувати виступи російських діджеїв. Українські музиканти поставили перед вибором — вони чи представники країни-агресора.

Організатори засудили російське вторгнення в Україну, але виключати з фесту представників росії не стали.

«Sea Dance Festival співчуває всім жертвам війни та засуджує російське вторгнення та страждання, що відбуваються в Україні, а також у будь-якій точці світу, але скасування виступу будь-якого виконавця виключно на підставі його національності, раси чи релігії — це всупереч цінностям, які відстоюють Sea Dance» , — йдеться в повідомленні на офіційному сайті фестивалю.

Така відповідь не задовольнила Kalush Orchestra. Вони заявили, що «сплавляються» із цього заходу.

«На жаль, нам не вдалося сплавити російську діджейку на фестивалі в Чорногорії. Тому, майте на увазі, що нас там не буде. Ми сплавляємось самі, тому що немає бажання виступати з нею на одній сцені», — заявив в Інстаграм соліст гурту Олег Псюк.

Раніше спалахнув скандал через виступ українських артистів на фестивалі Sziget у столиці Угорщини Будапешті, в якому також заявлено Ніну Кравіц. Співачка Аліна Паш заявила, що ухвалила рішення не відмовлятися від виступу та пояснила свою позицію.

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