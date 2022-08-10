Аліна Паш потрапила в новий скандал: артистка виступить на фестивалі з представниками росії

Українська співачка Аліна Паш, яка раніше потрапила у скандал через брехню про відвідування Криму, знову піддалася хейту. Цього разу їй «прилетіло» за участь у фестивалі Sziget у столиці Угорщини Будапешті, в якому візьмуть участь і російські артисти.

Аліна розповіла, що спеціально для цього виступу підготувала нове шоу. За словами Паш, вона розуміє всю відповідальність, але не може ігнорувати можливість виступити на такому великому майданчику і донести позицію України.

Співачка запевнила, що зробить усе можливе, аби російським артистам було соромно за криваву політику Кремля. Про це Аліна написала на своїй сторінці у Facebook.

«Розумію коментарі щодо неприпустимої присутності на одному фестивалі разом із російськими виконавцями. Я серйозно розмірковувала над варіантом, щоби відмовитися від участі. Проте для виваженого рішення ми з командою ще й оцінили альтернативні втрати України від відсутності такого великого фестивалю українського голосу на сцені. Тоді цей майданчик не протистоятиме росіянам», — пише Аліна.

За її словами, українські артисти вимагали зняття росіян із фестивалю, але не отримали бажаного результату.

«Так, це цинічно з їхнього боку, підтримувати Україну та легалізувати росіян одночасно. І можна було б порушити скандал публічно, проте це мало б ризик скасувати „досягнення дипломатії“ і що найгірше — залишити на фестивалі лише голос росіян. Для менших фестивалів, відмова можлива якраз мала б більше позитиву в інтересах України, але на таких великих фестивалях як Sziget, зваживши всі фактори, зокрема готовність інших українських артистів виступати — я також вирішила не відмовлятися, це дуже непростий і болісний компроміс. Переконані, що своєю „правильною“ присутністю ми допоможемо Україні на міжнародній арені набагато більше, ніж демонстративним демаршем», — пояснила свою позицію Аліна Паш.

На фестивалі Sziget заявлено в афіші заявлено російську DJ Ніну Кравіц. Її виступи скасували фестивалі електронної музики — The Crave у Гаазі, PollerWiesen у Дортмунді та Movement у Детройті. Голландський лейбл Cline Records розірвав із нею контракт через мовчання про війну. Сама артистка каже, що вона «поза політикою».

Раніше український гурт Kalush Orchestra відмовився виступати з Ніною Кравіц на одній сцені.

Нагадаємо, Аліна Паш перемогла у національному відборі на «Євробачення», але була дискваліфікована через підроблену довідку про відвідини Криму. Пізніше Аліна визнала свою помилку і вибачилася, сказавши, що не пам'ятає, як насправді потрапила на територію окупованого півострова.

Фото instagram.com/alinapash

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