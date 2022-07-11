«Руzzня стерла з лиця землі моє дитинство»: Саша Зарицька зі сльозами розповіла про знищення школи в її рідному Харкові

Солістка групи KAZKA Олександра Зарицька, яка відвідала розбомблене рашистами село в Чернігівській області, зі сльозами відреагувала на жорстокий ракетний удар росії по її рідному Харкову. Внаслідок обстрілу зруйновано багатоповерхівку та гімназію, в якій навчалася Саша. Від одного з найкращих навчальних закладів міста залишилися одні руїни.

«Мій ранок почався ось так. Руzzня стерла з лиця землі моє дитинство, мою рідну школу. Я не можу повірити, але це правда. Це була неймовірна гімназія, де я знайшла перших справжніх друзів, вперше заспівала на сцені актової зали, у стінах цій школи я закохувалась, танцювала на дискотеках, плакала через погані оцінки. У цій школі були найсмачніші булочки з корицею від тітки Тоні. Тепер це все просто спогади. А я так хотіла цього літа приїхати в гості до школи», — пише в Інстаграм заплакана Сашко.

Співачка показала кілька фото, на які боляче дивитись — від гімназії залишилися одні руїни.

У цій же гімназії навчалася відома модель та телеведуча Василиса Фролова. Вона каже, що російські мразі такими ударами множать ненависть і лють, адже це не просто гімназія для її випускників та учнів, а частина життя, найтепліших спогадів.

«Чортова русня знищила своїми ракетами один із найкращих навчальних закладів міста, один із перших місцевих ліцеїв та гімназій, до якої я свідомо перейшла у 1993 році, в яку я з такою гордістю їздила на метро щодня, в якій ми закохувалися та дорослішали… стільки спогадів… Мене переповнює лють і ненависть до рашистських мерзот. Моє рідне місто рівняють із землею! Х*Й вам, а не ХНР», - пише Василисав Інстаграм.

Вона обіцяє зробити все можливе, щоб обов'язково зустрітися з однокласниками, вчителями та всіма друзями, з ким пов'язане це місце.

«Тут має бути найкраща українська гімназія у Харкові!», — закликає Фролова.

Раніше Олександра Зарицька розповіла, що орки зробили із її будинком під Гостомелем. Те, що не пограбували, просто знищували. Її автомобіль, що стояв у дворі, просто порубали сокирою.

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