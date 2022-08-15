«Знайдемо мудре рішення»: у Кабміні відповіли, чи заморозять українцям пенсії на час війни

Попри складну економічну ситуацію в Україні, уряд поки що не планує відмовлятися від щорічного індексування пенсій, яке закріплене законодавчо.

Про це в інтерв'ю «РБК-Україна» розповів керівник відомства Сергій Марченко.



За словами Марченка, це автоматичне рішення, закріплене законом. Водночас тут «є над чим поговорити».



«Є над чим поговорити, я сказав би так. Якби не було війни, це питання навіть не обговорювалося б. Але оскільки у нас є досить складний бюджет, складна ситуація… Я сподіваюся, що ми знайдемо мудре рішення», — зазначив міністр.



Він також уточнив, що Мінфін поки не може визначитися, чи планувати індексацію соціальних стандартів на 2023 рік з огляду на прогноз високої інфляції цього та наступного року.



«Складне питання. І я пропоную його визначити ближче до того, коли ми матимемо остаточні цифри бюджету. Я розумію, що це соціально чутливе питання, але ціна його дуже висока. Тому треба визначатися ближче, коли у нас буде зрозумілий уже кінцевий варіант бюджету», — сказав міністр.



Раніше у Мінфіні заявляли, що виступають проти підвищення мінімальної зарплати у 2023 році та за стримування соціальних витрат.



Нагадаємо, до кінця 2022 року в Україні мають бути проведені ще два підвищення пенсій — у жовтні та грудні.

164

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram