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Гроші

«Знайдемо мудре рішення»: у Кабміні відповіли, чи заморозять українцям пенсії на час війни

13:09 15 серпня 2022
гроші

Попри складну економічну ситуацію в Україні, уряд поки що не планує відмовлятися від щорічного індексування пенсій, яке закріплене законодавчо.

Про це в інтерв'ю «РБК-Україна» розповів керівник відомства Сергій Марченко.

За словами Марченка, це автоматичне рішення, закріплене законом. Водночас тут «є над чим поговорити».

«Є над чим поговорити, я сказав би так. Якби не було війни, це питання навіть не обговорювалося б. Але оскільки у нас є досить складний бюджет, складна ситуація… Я сподіваюся, що ми знайдемо мудре рішення», — зазначив міністр.

Він також уточнив, що Мінфін поки не може визначитися, чи планувати індексацію соціальних стандартів на 2023 рік з огляду на прогноз високої інфляції цього та наступного року.

«Складне питання. І я пропоную його визначити ближче до того, коли ми матимемо остаточні цифри бюджету. Я розумію, що це соціально чутливе питання, але ціна його дуже висока. Тому треба визначатися ближче, коли у нас буде зрозумілий уже кінцевий варіант бюджету», — сказав міністр.

Раніше у Мінфіні заявляли, що виступають проти підвищення мінімальної зарплати у 2023 році та за стримування соціальних витрат.

Нагадаємо, до кінця 2022 року в Україні мають бути проведені ще два підвищення пенсій — у жовтні та грудні.

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