Частині пенсіонерів додадуть до виплат по 660 гривень: хто може розраховувати на збільшення

В Україні до кінця 2022 року очікується ще два підвищення пенсій — у жовтні та грудні, коли максимальна пенсія зросте одразу на 660 гривень.

Це підвищення буде пов'язане зі збільшенням прожиткового мінімуму для українців, які втратили працездатність, пише «Апостроф».

У зв'язку з цим пенсії з 1 грудня зростуть:

мінімальна — з 2027 до 2094 грн;

максимальна — з 20270 до 20930 грн.

Нагадаємо, що на сьогоднішній день середня пенсія в Україні становить 4 437 грн., при цьому більшість українців отримує від 2 001 до 3 000 грн. А у пенсіонерів, які опинилися в окупації, є можливість отримати невиплачені за кілька місяців у наступних виплатних періодах .

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