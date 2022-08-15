Кількість ударів по Харкову зменшиться: тарологиня розповіла, які міста страждатимуть від «прильотів» у серпні

Попри постійні обстріли Харкова російськими окупантами, кількість атак на місто незабаром значно зменшиться. Про це тарологиня Ірина Клевер розповіла на YouTube-каналі «ТОР».



За її словами, у Харкові ситуація трохи покращає. Обстріл продовжуватиметься, але їх буде вже менше.



«Вже не буде такого, що бомблять, бомблять і бомблять. Все вже йде на спад. Але окупанти намагатимуться показувати, що вони бомблять Харків. Вони хочуть, щоб їх боялися. Але їхні ресурси закінчуються», — сказала вона.



Щодо Херсона, то тарологиня зазначила, що там продовжуватимуться активні бойові дії.



«Якщо по Харкову був перевернутий диявол, то у Херсоні окупанти нікого не шкодуватимуть. Але поза загрозою зовсім маленькі села, там окупантів не буде», — додала тарологиня.



Також, за словами Клевер, страждати від російських загарбників буде Дніпро. Вона уточнила, що у Дніпрі окупанти точно знають, що саме треба бомбардувати. Буде щонайменше десять бомб.



Тарологиня глянула і Миколаїв. Вона зазначила, що окупанти вже не мають завдання бомбити це місто. Там ще можуть бути «прильоти», але набагато менше, ніж раніше.



У Вінниці також будуть обстріли, але поодинокі. За словами Клевер, Запорізька область також ще страждатиме. Там будуть диверсійні групи.



Нагадаємо, відома тарологиня Людмила Хомутовська розповіла, коли рашисти почнуть відступати по всіх фронтах та коли закінчиться війна в Україні.



Приблизно про ці терміни закінчення війни говорить і колега Хомутовської, астрологиня й тарологиня Анжела Перл. За її прогнозом, у березні 2023 року можуть відбутися доленосні події, які поставлять вирішальну точку у війні в Україні.

82

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram