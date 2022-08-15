На Польщу чекає одна з найвищих інфляцій у світі: прогноз експертів

Інфляція в Польщі, яка прийняла найбільше біженців з України, в липні 2022 року склала 15,5 відсотка. Однак цей рекорд ще може бути побитий, оскільки, як підкреслюють експерти, нестабільність і невизначеність світової економіки надзвичайно сильно впливає на ситуацію у Польщі. У звіті CEIC «Глобальні інфляційні очікування та таргетування: небо є межею» серед перелічених країн тільки в Туреччині та росії найближчим часом прогнозується вища інфляція, ніж у Польщі.

«Більше половини поляків стверджують, що їхня фінансова ситуація погіршилася порівняно з минулим роком (дані Santander Consumer Bank), і цей показник підтверджується останніми даними GUS, які показують зниження реальної заробітної плати до рівня, який не спостерігався з 1995 року, — повідомляють місцеві ЗМІ. — Тим часом, схоже, що найгірше може бути попереду, оскільки, згідно зі звітом „Глобальні інфляційні очікування та таргетування: небо є межею“, у 2022-му та 2023 роках серед проаналізованих країн лише в Туреччині та росії очікується вища інфляція, ніж у Польщі. На думку експертів CEIC з ISI Emerging Markets Group, економіки Мексики, Бразилії та Індії впораються з нинішніми економічними викликами краще за нас».

У 2023 році інфляція у Польщі, за прогнозом Міжнародного валютного фонду, становитиме близько 8 відсотків, а в країнах Єврозони — трохи більше 2 відсотків. У Туреччині та росії становитиме близько 12 та 30 відсотків відповідно.

Раніше повідомлялося, що за три перші місяці війни економіка росії втратила те, чого досягла за чотири роки.

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