Нові правила для українців у Франції: як не втратити виплати від держави

Українці, які після початку російської агресії виїхали до Франції та набули там статусу тимчасового захисту з позначкою «бенефіціар тимчасового захисту», мають через 6 місяців після дозволу відновити цей статус. Тоді вони зможуть знову отримувати всі належні їм виплати та користуватися пільгами.

Про це пише VisitUkraine.today.

Для поновлення статусу захисту у Франції треба звернутися до префектури департаменту за місцем проживання. Запит на продовження посвідки на проживання має бути поданий у строк від трьох тижнів до трьох днів до закінчення строку його дії.

Якщо цей термін буде порушено, то префектура не розглядатиме запит.

З собою потрібно мати такі документи:

- документ, що підтверджує громадянський статус та громадянство;

- стара версія документа про тимчасовий захист;

- документальне підтвердження адреси, що має дату не пізніше трьох місяців. Якщо ви орендуєте житло не самі, вам знадобиться Attestation d'hébergement;

- документ, що підтверджує зміну соціальної ситуації (наприклад, трудового договору);

- документи на дітей (якщо є).

Паралельно з відновленням посвідки на проживання, префектура надасть форму, яку потрібно буде надіслати електронною поштою або листом до територіальної дирекції Французького Управління Імміграції та Інтеграції (OFII).

При надсиланні документів звичайною поштою необхідно вказати на конверті «Renouvellement ADA Ukraine».

До заповненої форми з датою та підписом слід додати копії нових свідоцтв на тимчасове проживання всіх повнолітніх членів сім'ї та копії підтверджувальних документів для всіх ресурсів/коштів, отриманих після прибуття до Франції. Неповні досьє опрацьовані не будуть.

Якщо біженець не надішле вказану форму з підтверджувальними документами до OFII, його виплати будуть перервані.

Нагадаємо, з 1 вересня Німеччина змінює правила для українських біженців.

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