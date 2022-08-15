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Стало відомо, коли в Україні попрощаються з Русланою Писанкою

17:21 15 серпня 2022
Руслана Писанка

Стало відомо, де й коли відбудеться церемонія прощання з акторкою та телеведучою Русланою Писанкою, яка померла від онкології 19 липня в Німеччині. Чоловік покійної Ігор Ісаков назвав дату та час.

Прощання з артисткою відбудеться 21 серпня у Києві у Спасо-Преображенському соборі за адресою вул. Маршала Конєва, 3а.

Також у цей день відбудеться прощання і з мамою Руслани, Діною Василівною, яка пішла з життя у березні.

«Прощання та відспівування нашої Русі, а також її мами, Діни Василівни, відбудуться у храмі, який дуже подобався Руслані. 9:00 — початок Божественної літургії, близько 11:00 — чин похорону», — повідомив Ігор Ісаков.

Нагадаємо, Руслана Писанка проходила лікування від онкології в Німеччині, там їй зробили операції. 2 серпня з артисткою попрощалися в місті Кайзерслаутерн.

Руслану Писанку поховають у Києві на Байковому цвинтарі.

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