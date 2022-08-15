Швейцарія посилює умови отримання допомоги українськими біженцями: кому уріжуть виплати
Як і інші європейські держави, Швейцарія переглядає своє становище стосовно українських біженців. Тепер влада країни враховуватиме фінансове становище українців зі статусом S під час розгляду заявок на отримання соціальної допомоги.
Про це повідомляє Swiss.
Це приводить вимоги до українських біженців у відповідність до вимог для інших тимчасово прийнятих осіб у Швейцарії.
Раніше під час ухвалення рішення про надання допомоги не враховувалися доходи чи майно людини, що контрастувало з умовами для біженців з інших країн.
Тепер доходи та майно враховуватимуться незалежно від того, чи отримані вони в Україні, чи у Швейцарії. Тобто, якщо люди зі статусом S знімають кошти з банківських рахунків або купують активи в Україні, вони повинні враховуватися при оцінці доходу. Єдиним винятком є автомобіль, оскільки він необхідний для повернення на батьківщину.
З початку російського вторгнення 60 тисяч українців прибули до Швейцарії і набули статусу захисту S, який дозволяє їм отримувати соціальну допомогу, а також працювати у країні.
Раніше «ФАКТИ» розповідали, як українським біженцям у Франції не втратити виплати від держави.
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