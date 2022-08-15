39.17 / 40.03 39.78 / 40.94
Київ: +25
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Швейцарія посилює умови отримання допомоги українськими біженцями: кому уріжуть виплати

18:31 15 серпня 2022
Швейцарія

Як і інші європейські держави, Швейцарія переглядає своє становище стосовно українських біженців. Тепер влада країни враховуватиме фінансове становище українців зі статусом S під час розгляду заявок на отримання соціальної допомоги.

Про це повідомляє Swiss.

Це приводить вимоги до українських біженців у відповідність до вимог для інших тимчасово прийнятих осіб у Швейцарії.

Раніше під час ухвалення рішення про надання допомоги не враховувалися доходи чи майно людини, що контрастувало з умовами для біженців з інших країн.

Тепер доходи та майно враховуватимуться незалежно від того, чи отримані вони в Україні, чи у Швейцарії. Тобто, якщо люди зі статусом S знімають кошти з банківських рахунків або купують активи в Україні, вони повинні враховуватися при оцінці доходу. Єдиним винятком є автомобіль, оскільки він необхідний для повернення на батьківщину.

З початку російського вторгнення 60 тисяч українців прибули до Швейцарії і набули статусу захисту S, який дозволяє їм отримувати соціальну допомогу, а також працювати у країні.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як українським біженцям у Франції не втратити виплати від держави.

171

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Мурат із нареченою

«Нехай приїздить, не страшно»: наречена Мурата відреагувала на можливий приліт до Туреччини красуні Ані Лорак

«Насті недовго залишилося»: у зникненні чоловіка Заворотнюк побачили поганий знак

«Насті недовго залишилося»: у зникненні чоловіка Заворотнюк побачили поганий знак

окупована ЗАЕС

«Людину замотали в харчову плівку, облили водою та катували струмом»: мешканка Енергодару про те, що відбувається в окупованому місті

Ірина Білик

Мама Наташі Корольової зробила заяву на концерті Ірини Білик у США

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту