Під Херсоном окупанти обстріляли з «градів» Кочубеївську громаду: фото наслідків удару

На Херсонщині, де на міні підірвалася вчителька, війська рф здійснили масований обстріл з РСЗВ «Град» Кочубеївську територіальну громаду (наразі вона є єдиною в регіоні, яка повністю звільнена від російських загарбників). Як повідомили в обласному управлінні Національної поліції, найбільше постраждало село Пригір’я, де ворожі ракети пошкодили та зруйнували будинки місцевих мешканців.

Постраждалих серед цивільного населення немає, а частина жителів вимушено евакуювалася з небезпечної зони.

Тим часом у Херсоні російські військові продовжують мародерити, обкрадаючи квартири місцевих жителів. Так, по вул. Лавреньова окупанти виламали двері та винесли з квартири пневматичну рушницю, меблі, побутову техніку, особисті речі та навіть зимовий одяг господарів.

Також представники силових структур рф уже вдруге захопили в полон 29-річного місцевого жителя, який пересувався по місту на автомобілі. Нині місцезнаходження чоловіка невідоме.

За всіма цими фактами російської агресії проти мирного населення правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ст. 438 («Порушення законів та звичаїв війни») Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше в уряді України закликали мешканців окупованих районів Херсонщини намагатися виїхати звідти на підконтрольну Україні територію. Причиною є штурмові дії ЗСУ з визволення регіону.

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