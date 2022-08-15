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На Херсонщині на міні підірвався автомобіль: загинула вчителька молодших класів

18:01 15 серпня 2022
На Херсонщині на міні підірвався автомобіль: загинула вчителька молодших класів

В окупованому Скадовському районі Херсонщини на міні підірвалася і загинула вчителька початкових класів ліцею селища Геройське Ольга Шевченко, а її син серйозно постраждав.

Про це у мережі повідомляє чинний голова Чулаківської територіальної громади Олександр Мусієнко.

Він уточнив, що Ольга Миколаївна і її син перебували в авто, яке й наїхало на міну.

Тарас Шевченко отримав значні травми та опіки тіла, тому нині родина просить про допомогу небайдужих у коштовному лікуванні.

За словами жителів села, що це вже не перші жертви мін.

«Мокляк Сергій теж підірвався трохи раніше, тільки на воді. Всі люди з одного села», — розповіла місцева мешканка Олена Чепок.

Нагадаємо, напередодні на пляжі селища Коблево на міні підірвалися і двоє співробітників поліції Херсонської області.

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