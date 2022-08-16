Обговорень та закликів достатньо, потрібні нові санкції проти росії, — Зеленський про ситуацію на ЗАЕС

Президент України Володимир Зеленський у своєму черговому відеозверненні закликав ввести нові жорсткі санкцій проти росії, «Росатома» і всієї атомної галузі держави-терориста, військові якої наносять удари по Запорізькій АЕС.

«росія не припиняє своїх шантажистських дій на Запорізькій атомній станції та навколо неї. Все це очевидно свідчить про те, що рф відкидає безпекові вимоги країн Євросоюзу та 15 інших країн — загалом 42, які закликали її вивести свої сили зі станції. Зокрема це Туреччина, Грузія, Британія, Корея, Японія, Австралія, Канада, Сполучені Штати Америки», — підкреслив він.

Зеленський наголосив, що будь-який радіаційний інцидент на ЗАЕС може стати ударом і по країнах Європейського Союзу, і по Туреччині, і по Грузії, і по державах з більш віддалених регіонів. Це залежить лише від напрямку й сили вітру.

«Якщо через дії росії станеться катастрофа, наслідки можуть ударити і по тих, хто поки що мовчить», — зазначив президент та додав: «Це питання вже винесено на найвищий міжнародний рівень — ООН і МАГАТЕ. Звичайно, російський ядерний шантаж обговорюється і між державами. Є відповідна заява міністрів закордонних справ „Великої сімки“. Вони чітко розуміють, що росія відповідальна за цю ядерну кризу».

Нагадаємо, що рашисти також обстрілюють і Енергодар.

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Фото ОП

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