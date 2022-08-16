Тельцям настав час розкріпачуватися, у Близнюків та Стрільців можливі проблеми: гороскоп на 16 серпня 2022 року

16 серпня — 19-й місячний день, Місяць знаходиться у знаку Овна. Астрологи стверджують, що цього дня не варто ухвалювати різкі рішення щодо особистих стосунків — вони можуть бути зроблені під впливом моменту. Сьогодні зростає схильність до швидкоплинних романтичних зв'язків та любовних пригод.

Це день, коли потрібно відкинути сумніви та діяти. Успіх прийде лише до тих, хто наполегливо працював, а ось розраховувати на везіння не потрібно — це не спрацює. Люди, котрі довго шукали відповіді на важливі для себе питання, можуть їх отримати. Причому несподівано.

Гороскоп 16 серпня для всіх знаків зодіаку публікує slovofraza.com.

У Овна — сприятливий день для творчої діяльності, будівництва, укладання шлюбу, зачаття, активного відпочинку на свіжому повітрі. Незабаром буде можливість отримати результат, на який ви так давно чекали.

А у Тельця — період накопичень, сприятливий для укладання шлюбу, для розкріпачення. Представникам цього знака астрологи радять не марнувати свої сили, час і гроші — інакше ваш життєвий потенціал може сильно знизиться. Імовірні проблеми із власним здоров'ям чи здоров'ям близьких людей.



День передбачає нові зустрічі, несподівані знайомства у Близнюків. Представники цього знаку можуть зіштовхнутися зі справжнім супротивником. Зірки радять сьогодні бути максимально економними — ймовірні непередбачені витрати. У другій половині дня можливе покращення ситуації.

Сьогодні — найбільш невідповідний день для вирішення життєвих питань у Рака. Представники цього знаку будуть дратівливими та незадоволеними. Можливо, спілкування з найближчою людиною допоможе відволіктися від неприємностей.



Перевантаження та нервова напруга можуть стати причиною стресів та захворювань у Лева. Представникам цього знаку астрологи не рекомендують зайво захоплюватися представниками протилежної статі — нове знайомство не виявиться тривалим.



День сприятливий для Дів у реалізації творчих задумів, для справ, пов'язаних із землею, будівництвом, благоустроєм. Будь-яке вкладення грошей буде вдалим та принесе прибуток.



Можливо, сьогодні Терези потраплять під вплив і залежність. Цьому сприятиме ваша товариськість у поєднанні зі слабкою волею. Покладіться на інтуїцію, яка допоможе уникнути життєвих ускладнень. Будьте уважні та поблажливі до своїх близьких.

Скорпіону зірки радять обмежити себе у бажаннях, присвятивши день духовному розвитку. Завітайте до храму, читайте духовну літературу. Постарайтеся позбутися поганих звичок і уподобань. Результатом таких дій стане великий духовний і фізичний потенціал, необхідний подолання життєвих перешкод.

Стрільця сьогодні можуть засмутити невеликі сімейні неприємності. Потрібно набратися терпіння, постаратися прислухатися до голосу свого серця, а не покладатися на залізну логіку та тверезий розрахунок. Цей день може стати днем спокуси плоті.



Розгубленість та песимізм можуть перешкодити Козерогу реально оцінити ситуацію. Можливі погіршення здоров'я, травми, зіткнення з ворогами. Вкрай небажані фізичні навантаження.

На Водолія очікує день, повний планів і надій, більшість з яких може здійснитися. Домашні клопоти можуть принести радість від спільних дій із близькою людиною. Сприятливі прогулянки, фізичні навантаження. Найприємніше проведення часу для вас сьогодні — у колі близьких людей, дітей.



Більшість неприємностей у Риб сьогодні зникне сама собою, якщо представники цього знаку не втручатимуться у звичайний перебіг подій. У особистих справах передбачається несподівана приємна подія. Не виключено вирішення любовних проблем.

Матеріалт «Кардинальні зміни для Раків та неприємності для Львів: складний тиждень чекає на сім знаків зодіаку з 15 по 21 серпня» та «Нова робота та доленосна зустріч: гороскоп на серпень для всіх знаків зодіаку» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

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