Злата Огнєвіч та Макс Тарапата знову разом: парочка заінтригувала новими спільними фото

Популярна співачка Злата Огнєвіч, яка розкрила зворотний бік своєї популярності, підігріла чутки про романтичні стосунки з екс-учасником шоу «Холостячка» Максом Тарапатою. Після закінчення проекту вони зберегли дружні стосунки, він першим підтримав артистку після розриву з Андрієм Задворним.

В Інстаграм-сторіс Злата опублікувала відео з річкової прогулянки та запропонувала передплатникам вгадати, чий чоловічий голос звучить за кадром. Пізніше співачка опублікувала кілька фото в обіймах із Максом.

«Мені приємно, що ви впізнати голос того самого чоловіка. А я дещо знаю, але поки мовчатиму», — заінтригувала співачка.

Макс також продублював світлини на своїй сторінці і написав: «Нарешті зустрілися. Як завжди, було про що поговорити».

Тепер шанувальники пари гадають, що означають ці фото і припускають, що Макс і Злата могли задумати спільний проект, чи справді між ними виникли романтичні стосунки. Після закінчення «Холостячки» Огнєвіч та Тарапаті приписували роман.

Раніше Злата Огнєвіч запевнила, що їх із Максом пов'язує лише дружба.

Фото instagram.com/zlata.ognevich

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