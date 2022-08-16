«Бавовна» під Джанкоєм: рашисти більше не можуть перекидати зброю та техніку з Криму на південь України

Після вибухів у Джанкої так званий «голова» Криму Сергій Аксьонов заявив, що рух поїздів, що курсують між півостровом та материковою частиною України, зупинено.

Він повідомив, що потяги зупинятимуть у Владиславівці, де людей пересаджуватимуть на автобуси, які підуть далі. Залізничне полотно після вибухів на арсеналі пошкоджено. Аксьонов говорив про пасажирські поїзди, замовчуючи про потяги військового призначення, якими на південь України перекидали війська та техніку противника.

Кажуть, що на даний момент затримуються пасажирських 7 потягів: 6 в Крим, один — з Криму.

Тим часом з'явилася інформація, що з БПЛА атакували об'єкти під Сімферополем. Про це, зокрема, заявляв пропагандист Соловйов.

Раніше мелітопольський міський голова Іван Федоров повідомляв, що під Джанкоєм почалася евакуація населення через детонацію боєприпасів, додаючи, що Мелітополь, де сьогодні партизани «вимкнули» пропагандистське «рашаТВ», є єдиним сухопутним коридором у Крим: «Не буде Мелітополя — не букде Криму!»

Фото Pixabay

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