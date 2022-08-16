Гаряче літо у Криму: під Джанкоєм злетів у повітря ще один арсенал окупантів (відео)

В Криму, де нещодавно пролунали потужні вибухи на аеродромі «Саки», сталася чергова «бавовна» в селищі Qalay (нині Азовське) Джанкойського району.

«Влучили у сховище боєприпасів, звуки від вибухів далеко прокочуються степом…» — повідомив голова Меджлісу кримськотатарского народу Рефат Чубаров. За повідомленнями з тимчасово півострову, вибухи пролунали на території військової частини рашистів.

За його словами, "гауляйтер" окупованого Криму Аксьонов терміново вирушив до села Майське Джанкойського району, яке знаходиться в кілометрі від Азовського.

Місцеві масмедіа стверджують, що сталася «пожежа на трансформаторній підстанції у Джанкої» та «детонація на складі боєприпасів у селищі Майскоє». Повідомляється, що з селища евакуювали близько двох тисяч місцевих мешканців.

У місцевих пабліках сьгодні «палає»…

Раніше журналісти підрахували, які матеріальні втрати понесли загарбники після вибуху на аеродромі біля Новофедорівки — до 380 мільйонів доларів.

Фото — скріншот

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