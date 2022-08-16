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Події

«Зомбоящик» більше не працює: в окупованому Мелітополі партизани влаштували «теледиверсію»

10:22 16 серпня 2022
Вибух на підстанції у Мелітополі

В Мелітополі, де днями партизани вчинили замах на керівника пропагандистського відділу роботи зі ЗМІ виборчого штабу «єдіной росії» Олега Шостака, зафіксовано два вибухи в районі підстанції.

«Зупинилось мовлення ефірного телебачення, захопленого рашистами. За попередньою інформацією, пошкоджено транзитний кабель. Як не намагається російська пропаганда „промити мізки“ нашим мешканцям, у них нічого не виходить. Мелітопольці тримають оборону, а сили спротиву — знешкоджують все рашистське», — повідомив мелітопольский міський голова Іван Федоров.

Він додав, що Мелітополь — єдиний сухопутний коридор в Крим: «Не буде Мелітополя — не буде Криму! А тим часом під Джанкоєм розпочалася евакуація населення через детонацію боєприпасів. Сховатись не встигне ніхто. А відступати скоро буде нікуди!».

Нагадаємо, що 16 серпня під Джанкоєм пролунали вибухи на арсеналі рашистів.

Фото зі сторінки Івана Федорова

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