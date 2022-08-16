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Кількість жертв катастрофічного вибуху в Єревані збільшилася втричі

11:39 16 серпня 2022
Нікол Пашинян на місці вибуху у Єревані

У вівторок, 16 серпня, Міністерство з надзвичайних ситуацій (МНС) Вірменії надало нові дані щодо вибуху на оптовому ринку «Сурмалу» в Єревані. Як уже повідомляли «ФАКТИ», трагедія сталася вдень 14 серпня.

За попередніми даними, сильний вибух стався на складі піротехніки. Почалася пожежа. Частина будівлі впала. Руїни займають площу до 9000 квадратних метрів. У ході пошуково-рятувальних робіт виявлено 16 загиблих. Раніше повідомлялося про загибель п'яти осіб. Впізнати поки що вдалося лише шість тіл.

Зникли безвісти 18 осіб. До лікарні Єревана за допомогою звернувся 61 постраждалий. Госпіталізовано 13 з них. Інші були виписані ще ввечері 14 серпня.

У роботах з гасіння пожежі та розбору завалів брали участь 185 рятувальників. Було залучено 20 водовозів та сім додаткових одиниць техніки.

На місці трагедії побував прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян побував на місці трагедії

Пошук зниклих безвісти продовжується. Тому дані про жертви вибуху в Єревані можуть змінюватись.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про смертоносну пожежу в Єгипті. Вона сталася в християнській церкві одного дня з єреванською трагедією. Загинули понад 40 людей.

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