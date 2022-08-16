М'які, криві та жовтіють: як зрозуміти, чого не вистачає огіркам, та як усунути проблему

Городники-початківці, попри проведення різних підгодівель, скаржаться на те, що в огірків іноді жовтіють листя, опадає зав'язь, плоди розвиваються кривими або м'якими.

Буває, що листя огірків зелене, азотом та калієм підгодоване, а зав'язі опадають. У такому разі можна сказати, що рослині не вистачає бору.

Автори сайту «Дача» пишуть, що якщо рослині не вистачає бору, то зав'язь починає опадати.

У такому випадку варто підгодувати огірки сумішшю з:

2 г борної кислоти;

2 г бурштинової кислоти;

10 мл рідкого, натурального біогумусу.

Борну кислоту потрібно розчинити у гарячій воді, а янтарну в окремій банці можна залити теплою водою. Змішати ці рідини, додати біогумус та достатню кількість води до 10 л. Таким складом потрібно обприскати все огіркове бадилля.

Опадає зав'язь, листя темно-зелене, але дрібне, у старого листя край буріє — брак фосфору. Полити рекомендується розчином суперфосфату: 5 ст. суперфосфату залити гарячою водою та на ніч залишити. Уранці довести до 10 л води та полити.

Якщо на огірках з'являються викривлені плоди, то рослина страждає від нестачі вологи.

Плоди м'які, верхня та середня частини плода з перетяжками — мало світла, нерівномірний полив, висока температура повітря при низькій вологості, а також перегодовування, пише «Дачник».

Іноді батоги огірків дуже тонкі зі світлим листям та слабкими плодами загостреними до низу. Це означає, що в рослини нестача азоту. Потрібно підгодувати наступним розчином: 3 ст. л. без верху аміачної селітри на 10 л води в полив. ⠀

Нестачу калію можна визначити, якщо плоди загострені у плодоніжки, суха облямівка по краю листка. Підживлення: 3 ст. л. калійної солі на 10 л води в полив.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як підгодувати огірки янтарною кислотою. Спосіб дуже простий та не вимагає багато часу.

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