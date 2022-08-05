Огірки та томати дійсно зростатимуть як на дріжджах: чим обробити грядки, щоб збирати врожай ящиками (відео)

Попри існування великої кількості різних підживлень, багато дачників та городників впевнені у тому, що отримувати величезні врожаї овочів, у тому числі огірків, перців та томатів можна практично без витрат і тяжких робіт на ділянці.

І, можливо, у чомусь вони мають рацію, якщо згадати про існування народного засобу для підживлення дачних культур, після обробки якими врожай справді може «поперти» буквально «як на дріжджах».

Є різні способи приготування чудо-засобу, але простіше використовувати «традиційний» рецепт. Потрібно наповнити 10-літрове відро водою та додати до нього 2 краплі зеленки, 1 столову ложку сироватки (можна замінити старим молоком), 0,5 чайної ложки дріжджів.

Отриманий розчин слід добре перемішати, після чого залишити його на якийсь час, щоб він настоявся.

Після цього можна приступати до підживлення. Обприскувати огірки з пульверизатора по листу.

Досвідчені дачники, які не раз скористалися цим рецептом, запевняють, що всього через кілька днів після підживлення огіркових посадок, на рослинах можна виявити величезну кількість нових зав'язей та плодів.

Цікаво, що окрім овочів підгодовувати дріжджами можна навіть кімнатні квіти та інші культури.

Щоб досягти бажаного результату, проводити підживлення огірків таким чином слід раз на місяць.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як підгодувати огірки за допомогою бурштинової кислоти.

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