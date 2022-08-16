Новим керівником одного з найбільших природних парків України може стати колишній інспектор державної екоінспекції, звільнений за хабарництво. Цього кандидата Міністерство захисту довкілля і природних ресурсів планує призначити до Карпатського національного природного парку (КНПП), повідомив у Facebook політичний експерт Олексій Голобуцький.

«Наразі потенційний новий керівник КНПП працює у Болехівському лісгоспі, де асистує директору установи у незаконній закупівлі дров, самовільних рубках, а також у залякуванні місцевих активістів», — стверджує Голобуцький.

Він додав, що це не перша спроба призначити до парку директора з корупційним минулим.

«Міндовкілля з 2019 року не доводило до кінця конкурсні процедури, а парк залишався без постійного директора. Але тепер, коли у країні воєнний стан, можна обходитись і без конкурсу — достатньо погодження з обласною владою», — пояснив експерт.

Однак в Івано-Франківській ОВА не погодили призначення попереднього кандидата від міністерства.

«…у минулі роки декілька разів подавався на конкурс на посаду керівника КНПП, але щоразу отримував відмову через брак досвіду. Ось такого директора готувало Міндовкілля для одного з найбільших природних парків країни», — пише Голобуцький.

Він зазначив, що такі маніпуляції з керівництвом держустанов завжди мають конкретну мету. За його інформацією, за ситуацією з «Карпатським» стоять колишні представники групи «Приват», які підбурюють міністерство на зміну директора нацпарку, розраховуючи, що новий директор допоможе розширити курорт «Буковель» за рахунок заповідних територій.

«Варто пам’ятати, що вода камінь точить: отримавши відсіч у перший раз, хлопці з „Буковелю“ прийшли з іншим кандидатом у директори КНПП. І цього разу „приватівці“ можуть домогтися свого. Вони готові діяти наполегливо, адже потенційна винагорода — це сотні гектарів заповідних земель», — написав він.

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