Вівторок, 16 серпня, став невдалим днем для російських окупантів у Криму. Після диверсії на військовому складі в районі Джанкоя стало відомо про вибухи та пожежу на військовій авіабазі в селищі Гвардійське під Сімферополем.



За інформацією місцевих жителів, у районі стоять клуби чорного диму. Раніше на території військового об'єкту пролунало кілька вибухів, повідомляє НВ.



За даними російського «Комерсанта», військові відомства та правоохоронці перевіряють версію з атакою малого безпілотника на склад боєприпасів.



Зазначимо, військова база у Гвардійському під Сімферополем — авіаційна. Там базувалася авіація, яка робила нальоти на український південь та Запорізьку область.



Нагадаємо, сьогодні вранці у Криму постраждав склад військового призначення в районі населеного пункту Джанкой. Збитки завдано кільком цивільним об'єктам, серед яких ЛЕП, електростанція, залізничне полотно, а також низка житлових будинків. Окупантам довелося пустити поїзди в обхід Джанкоя.

За інформацією Telegram-каналу «СтратКом ЗСУ», в районі Джанкоя російські окупанти значно посилили ППО останнім часом.



У районі аеродрому поблизу Джанкоя було розгорнуто, за попередніми даними, щонайменше 8 ЗРС С-400, 3-х ЗРК С-300, 5 ЗРПК «Панцир-С1». Крім того, на аеродромі було зосереджено 440 ТПК (транспортно-пускові контейнери).



«Ці ТПК там були сконцентровані у такій кількості не так для захисту повітряного простору, як для відправлення до Херсонської та Запорізької областей, для обстрілів Миколаєва та Запоріжжя. Особливо напередодні та 24 серпня», — йдеться у повідомленні.



Також повідомляється, що в районі залізничної станції «Азовська» проводилося розвантаження 17 ББМ, 10 САУ «Гвоздика», 7 САУ «Мста-С», 2-х САУ «Піон», 3 од. РСЗВ БМ-21 «Град», а також боєприпасів.

Раніше «ФАКТИ» писали про вибухи та пожежу на авіабазі «Саки» у Криму. Тоді паніка охопила росіян. Декілька днів на Кримському мосту спостерігалися величезні черги машин, що поспішали залишити півострів.

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