«Я люблю свою Тіну»: Тарас Цимбалюк здивував несподіваним зізнанням
Відомий український актор, зірка «Кріпосної», «Спіймати Кайдаша», «Чорний ворон» Тарас Цимбалюк, який нещодавно оголосив про розлучення, здивував несподіваним зізнанням. Артист дуже неохоче коментує особисті стосунки.
«Взагалі не хочу коментувати з величезної поваги та любові до своєї Тіночки. Я не хочу просто вкотре радувати цих усіх диванних критиків, щоб вони пораділи», — сказав Тарас у коментарі програмі ЖВЛ.
Він зізнається, що все ще переживає розрив і не готовий до нових стосунків.
«Дивні якісь відчуття, чесно кажучи. Я навіть не знаю, що з цього приводу сказати. Це все неприємно, складно. Просто має пройти час. Жодних ключів до цього немає, щоб це все вимкнулося. Я люблю свою Тіну досі. Мені не потрібні нові стосунки зараз», — сказав Цимбалюк.
Актор не виключає, що їхні стосунки з Тіною можуть мати продовження. Але для цього потрібен час.
«Чесно скажу, що просто, мабуть, нам потрібен час, щоб ми одне одного взагалі не бачили», — додав Тарас.
Нагадаємо, Тарас та Тіна Антоненко зіграли скоромне весілля у мальовничих Карпатах у липні 2021 року Їхній шлюб протримався майже рік.
У недавньому інтерв'ю Цимбалюк сказав, не відкидає можливості стати новим героєм реаліті «Холостяк».
Фото instagram.com/taras.tsymbaliuk297
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