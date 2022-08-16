39.43 / 40.31 39.82 / 40.97
Київ: +28
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Я люблю свою Тіну»: Тарас Цимбалюк здивував несподіваним зізнанням

14:18 17 серпня 2022
Тарас Цимбалюк

Відомий український актор, зірка «Кріпосної», «Спіймати Кайдаша», «Чорний ворон» Тарас Цимбалюк, який нещодавно оголосив про розлучення, здивував несподіваним зізнанням. Артист дуже неохоче коментує особисті стосунки.

«Взагалі не хочу коментувати з величезної поваги та любові до своєї Тіночки. Я не хочу просто вкотре радувати цих усіх диванних критиків, щоб вони пораділи», — сказав Тарас у коментарі програмі ЖВЛ.

Він зізнається, що все ще переживає розрив і не готовий до нових стосунків.

«Дивні якісь відчуття, чесно кажучи. Я навіть не знаю, що з цього приводу сказати. Це все неприємно, складно. Просто має пройти час. Жодних ключів до цього немає, щоб це все вимкнулося. Я люблю свою Тіну досі. Мені не потрібні нові стосунки зараз», — сказав Цимбалюк.

Актор не виключає, що їхні стосунки з Тіною можуть мати продовження. Але для цього потрібен час.

«Чесно скажу, що просто, мабуть, нам потрібен час, щоб ми одне одного взагалі не бачили», — додав Тарас.

Нагадаємо, Тарас та Тіна Антоненко зіграли скоромне весілля у мальовничих Карпатах у липні 2021 року Їхній шлюб протримався майже рік.

У недавньому інтерв'ю Цимбалюк сказав, не відкидає можливості стати новим героєм реаліті «Холостяк».

Фото instagram.com/taras.tsymbaliuk

297

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

трудова

Доведеться працювати чи не до 80 років: що робити тим, хто «все життя працював», але залишився без офіційного стажу

Салат із баклажанів

«Царський» салат з бюджетних продуктів: з таким частуванням гості відмовляться від м'яса

Газовий лічильник

Українцям почали приходити квитанції з гігантськими рахунками за газ: у «Нафтогазі» розповіли, що робити

Гроші

Частині пенсіонерів додадуть до виплат по 660 гривень: хто може розраховувати на збільшення

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту