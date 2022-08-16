Десяткам тисяч українців виплатять по 6600 гривень: хто та як зможе отримати гроші

Українці, які постраждали внаслідок війни з росією, можуть отримати матеріальну допомогу ще від однієї міжнародної організації.

Мінсоцполітики та Норвезька рада у справах біженців (NRC) підписали відповідний меморандум, повідомляє «Соціальна інформаційна платформа».



Допомогу нададуть 20 тисячам українців з вразливих груп. Це можуть бути:

- внутрішньо переміщені особи;

- мешканці тимчасово окупованих, деокупованих територій та регіонів, де ведуться активні бойові дії.

Гроші виплачуватимуть протягом трьох місяців по 2200 грн щомісяця або одноразовим платежем — відразу 6600 грн.

Одержувачів виберуть з-поміж зареєстрованих на отримання грошової допомоги від міжнародних організацій на платформі «єДопомога», які підпадають під критерії виплат. Зареєструватись можна за посиланням https://aid.edopomoga.gov.ua/.



Раніше Норвезька рада надавала допомогу через окрему реєстраційну форму. Кошти отримали 30 тисяч людей.

Зазначимо, дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) на якийсь час призупинить прийом заявок на виплату грошової допомоги для українських сімей за програмою «Спільно».

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