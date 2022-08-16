39.25 / 40.15 39.67 / 40.87
Київ: +21
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Десяткам тисяч українців виплатять по 6600 гривень: хто та як зможе отримати гроші

19:11 16 серпня 2022
гривні

Українці, які постраждали внаслідок війни з росією, можуть отримати матеріальну допомогу ще від однієї міжнародної організації.

Мінсоцполітики та Норвезька рада у справах біженців (NRC) підписали відповідний меморандум, повідомляє «Соціальна інформаційна платформа».

Допомогу нададуть 20 тисячам українців з вразливих груп. Це можуть бути:
- внутрішньо переміщені особи;
- мешканці тимчасово окупованих, деокупованих територій та регіонів, де ведуться активні бойові дії.

Гроші виплачуватимуть протягом трьох місяців по 2200 грн щомісяця або одноразовим платежем — відразу 6600 грн.

Одержувачів виберуть з-поміж зареєстрованих на отримання грошової допомоги від міжнародних організацій на платформі «єДопомога», які підпадають під критерії виплат. Зареєструватись можна за посиланням https://aid.edopomoga.gov.ua/.

Раніше Норвезька рада надавала допомогу через окрему реєстраційну форму. Кошти отримали 30 тисяч людей.

Зазначимо, дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) на якийсь час призупинить прийом заявок на виплату грошової допомоги для українських сімей за програмою «Спільно».

Читайте також: Українцям, які отримали інвалідність внаслідок війни, виплатять допомогу, — закон

230

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

трудова

Доведеться працювати чи не до 80 років: що робити тим, хто «все життя працював», але залишився без офіційного стажу

Газовий лічильник

Українцям почали приходити квитанції з гігантськими рахунками за газ: у «Нафтогазі» розповіли, що робити

Вболівальниця з українським прапором

Тенісистки з росії влаштували у США скандал через прапор України (відео)

Гороскоп

Тельцям настав час розкріпачуватися, у Близнюків та Стрільців можливі проблеми: гороскоп на 16 серпня 2022 року

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту